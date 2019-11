Europees Commissievoorzitter Juncker opnieuw aan de slag na operatie ADN

25 november 2019

14u35

Bron: Belga 3 Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft het werk hervat na zijn aneurysma-operatie. Dat heeft zijn woordvoerster vandaag meegedeeld.

De 64-jarige Juncker werd op 12 november geopereerd voor de behandeling van een aneurysma. Dat is een uitstulping in een bloedvat die kan openbarsten en tot zware bloedingen kan leiden. De operatie verliep vlot en Juncker mocht vorige week het ziekenhuis verlaten.

Juncker had normaliter het voorzitterschap van de Europese Commissie eind vorige maand al moeten doorspelen aan Ursula von der Leyen, maar het aantreden van haar nieuwe Commissie heeft vertraging opgelopen als gevolg van de afwijzing van een aantal kandidaat-eurocommissarissen.



Woensdag houdt het Europees Parlement de vertrouwensstemming over de gewijzigde ploeg van von der Leyen. Zet een meerderheid in het halfrond het licht op groen, dan zal de Commissie van von der Leyen op 1 december aan het werk kunnen gaan.