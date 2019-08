Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met spoed naar ziekenhuis tijdens vakantie TT

18 augustus 2019

17u12

Bron: AD.nl 6 De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft zijn vakantie in Oostenrijk om gezondheidsredenen moeten afbreken. Hij is voor een spoedoperatie naar Luxemburg gebracht, zei de Europese Commissie gisteren. Daar moet zijn galblaas worden verwijderd.

De 64-jarige Juncker staat sinds 2014 aan het hoofd van de Europese Commissie. Het mandaat van de voormalige Luxemburgse premier eindigt op 31 oktober. Hij wordt opgevolgd door de Duitse Ursula von der Leyen.

Juncker's gezondheid is al jaren onderwerp van speculaties onder EU-politici, analisten en media. Op de NAVO-top in de zomer van 2018 wankelde hij zichtbaar tijdens een evenement. Hij leed aan ischias en had die dag krampen in de benen, legde hij uit.