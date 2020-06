Europees-Chinese top uitgesteld om pandemie IB

04 juni 2020

00u56

Bron: Belga 0 De grote top van Europese en Chinese staatshoofden en regeringsleiders die in september had moeten plaatsvinden in de Duitse stad Leipzig is uitgesteld omwille van de coronapandemie. Dat heeft de Duitse regering meegedeeld.

De beslissing is genomen tijdens telefoongesprekken van de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de Chinese president Xi Jinping en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, zo meldde de woordvoerder van Merkel gisterenavond.

Volgens de zegsman van de bondskanselier beklemtoonden de drie leiders het belang van de top, maar als gevolg van de coronacrisis leek het hen niet aangewezen om de top zoals gepland op 14 september te laten doorgaan. Een nieuwe datum is er nog niet.

Tweede belangrijkste handelspartner van de EU

Het was de bedoeling dat president Xi voor het eerst een top met de leiders van alle 27 lidstaten van de Europese Unie zou bijwonen. China is de tweede belangrijkste handelspartner van de EU, dat dé topbestemming voor Chinese goederen is.

De relaties met China worden momenteel op de proef gesteld nu het communistische regime zijn greep op het veiligheidsbeleid in Hongkong wil verstevigen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten heeft de EU echter nog niet met sancties gedreigd.