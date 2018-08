Europees brexit-onderhandelaar Barnier plooit niet: "Al twee jaar consequent en dat blijft zo" jv

21 augustus 2018

18u29

Bron: belga 0 Europees brexit-onderhandelaar Michel Barnier blijft onverzettelijk in de onderhandelingen met de Britten over de brexit. "Er is nog werk aan de winkel, maar de Europese Unie is al twee jaar lang consequent in haar principes en zal dat ook blijven", klonk het na een ontmoeting met Brits brexitminister Dominic Raab. Die laatste gelooft nog in een definitief akkoord in oktober, Barnier liet voorzichtig uitschijnen dat het ook "enkele weken later" zou kunnen zijn.

Michel Barnier en Dominic Raab zagen elkaar vandaag na een kort zomerreces terug in Brussel voor een nieuw rondje brexit-onderhandelingen. Die gesprekken lopen al maanden vast op een aantal cruciale punten: Brussel en Londen raken het onder meer niet eens over de manier waarop een harde grens op het Ierse eiland vermeden kan worden, en ook over de toekomstige economische relaties blijft heel wat onduidelijkheid.

De Europese Unie lijkt alvast niet bereid tot toegevingen. Brussel blijft bij de 'guidelines' van de Europese leiders, waarin onder meer staat dat de Britten niet aan 'cherry picking' kunnen doen: het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal wordt niet opgesplitst. Barnier herhaalde dat nog eens. "De Europese Unie is al twee jaar lang consequent in haar principes en zal dat ook blijven. Waarom zouden we dat veranderen? De Europese Unie is hierop gebaseerd", aldus de Fransman. "Groot-Brittannië verlaat ons, niet omgekeerd."

Ook Raab erkent dat er nog heel wat werk aan de winkel is. "We hadden een positieve discussie, nu moeten we met oplossingen komen. Noord-Ierland en de toekomstige handelsrelaties blijven een probleem", klonk het.

Beide onderhandelaars kwamen overeen om het tempo van de onderhandelingen te versnellen, en "de gesprekken van het technische naar het politieke niveau te tillen". Ze zullen elkaar in de komende weken "regelmatig" zien, klonk het.

Eind maart volgend jaar verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Tegen oktober zou er een definitieve beslissing moeten zijn over het terugtrekkingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relaties, willen de EU en het Verenigd Koninkrijk alles nog tijdig rond krijgen. Raab heeft er alle vertrouwen in dat dat nog lukt, Barnier is voorzichtiger. "Ik wil mij niet vastpinnen op oktober, maar het zal wel dit najaar zijn, misschien enkele weken later", zei hij. "Een no deal is het slechtst denkbare scenario. Dat gaan we vermijden."





De onderhandelaars gaan morgen verder met de gesprekken, een nieuwe ronde staat al voor volgende week gepland.