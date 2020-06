Europees akkoord over opening binnengrenzen op 15 juni, Spanje opent grenzen niet voor 1 juli KVE

05 juni 2020

12u53 58 Gaan we weer vrij door de Europese Unie kunnen reizen nu de coronapandemie grotendeels onder controle lijkt? De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben deze voormiddag alvast vergaderd over hoe de beperkingen op het vrije verkeer en de binnengrenscontroles op een gecoördineerde en evenredige wijze kunnen worden opgeheven. Vanaf 15 juni worden de controles aan de Europese binnengrenzen opgeheven, klinkt het na afloop van de vergadering. Maar tóch een kanttekening: nog niet alle Schengenlanden hebben zich daar achter geschaard. En wie op reis wil buiten Europa, blijft nog even op zijn honger zitten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De grenscontroles worden op 15 juni opgeheven”, maakt ook minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V) zich sterk. “De meerderheid van de landen heeft zich daar achter geschaard, onder meer al onze buurlanden.” Er is al zeker een uitzondering: Spanje zal niet eerder dan 1 juli de grenzen openen. “Eerder zal men dus niet naar Spanje kunnen reizen”, bevestigt De Crem. “Spanje is in dit geval een doorgangsland en dat betekent dat Portugal zeker tot dan enkel met het vliegtuig te bereiken is.”

Welke landen nog moeilijk doen over het openen van de grenzen naast Spanje, is niet gecommuniceerd. Noch De Crem, noch de Europese Commissie gaven daar meer details over.



Het is wel al zeker dat wie zich binnen de Schengenzone verplaatst, niet in quarantaine zal moeten.

'Met een meerderheid van de Schengenlanden is er een akkoord om de interne grenzen te heropenen vanaf 15 juni. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen waaronder Spanje dat als datum 1 juli vooropstelt. Voor de correcte info per land dient men zich te informeren via @BelgiumMFA' Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

Alle Schengenlanden zitten dus nog niet op één lijn op het moment, maar minister De Crem is ervan overtuigd dat dat wel zal lukken. “We hebben nog tot 15 juni om de landen die zich hier nog niet hebben achter geschaard, mee te krijgen”, aldus de minister.

Griekenland

Er zijn ook landen die zeggen dat Belgen niet welkom zijn zoals Griekenland. “We hopen alle landen in deze tekening te krijgen en er is het principe van wederkerigheid. Wij willen ervoor zorgen dat we iedereen meekrijgen. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Griekenland. Je mag ook niet vergeten dat bijna 60.000 Belgen zich jaarlijks naar Griekenland verplaatsen en dus ook voor veel inkomsten zorgen. Dat is een belangrijke afweging”, meent de minister. “Ons standpunt is duidelijk: op 15 juni gaan de binnengrenzen van de Schengenlanden open.”

Landen buiten EU

Er zijn ook landen die niet behoren tot de Schengenzone. Hoe zit het daar dan mee? “De EU gaat een gemeenschappelijk standpunt innemen, maar dat zal nog niet op 15 juni het geval zijn. Voor die landen zal er tegen uiterlijk 1 juli een voorstel gedaan worden. Maar het is ook niet uitgesloten dat er door die landen bijkomende maatregelen zullen worden genomen zoals een coronatest of het in quarantaine plaatsen van personen.”

Voor niet-Schengenlanden zal een voorstel gedaan worden en is het de bedoeling om tot een akkoord te komen tussen 15 juni en begin juli. #COVID19 #begov Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

Wie dus wil reizen naar bijvoorbeeld Tunesië, Turkije, Egypte en Marokko zal nog even moeten afwachten. “Daar is nog geen beslissing over genomen. We willen een eensluidend standpunt, dat zal wellicht tegen eind juni kunnen gebeuren, maar daar is voorlopig nog geen akkoord over”, legt hij uit.

“Raadpleeg altijd de website van Buitenlandse Zaken indien je je wenst te verplaatsen en ook de websites van de landen die je bezoekt”, raadt De Crem tot slot nog aan. Meer informatie over alle vakantielanden, lees je in ons handig overzicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Grenzen gaan open op 15 juni: dit zijn jouw opties per vakantieland (+)