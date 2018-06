Europees akkoord over migratie na meer dan acht uur vergaderen IB

29 juni 2018

01u30

Bron: Belga 0 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben deze nacht, na een vergadering die meer dan acht uur geduurd heeft, een akkoord bereikt over het migratiebeleid van de Europese Unie. Dat heeft Raadsvoorzitter Donald Tusk omstreeks 4.30 uur bekendgemaakt op Twitter.

Over de precieze inhoud van het akkoord is nog niets bekend. "De leiders van de EU28 hebben een akkoord bereikt over de conclusies van de Europese Raad, inclusief migratie", meldde Tusk.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. Donald Tusk(@ eucopresident) link

De Italiaanse premier Conte bewees aan het begin van de avond dat het hem menens was door zijn collega's meteen onder druk te zetten. Hij weigerde de conclusies over andere onderwerpen goed te keuren, zolang er over migratie geen akkoord was. "Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles", zou hij hebben gezegd.

Serene sfeer

De discussies gingen over de manier waarop migranten en vluchtelingen in Europa opgevangen moeten worden. Er werd gesproken over de "modaliteiten" van centra op Europees grondgebied en de door voorzitter Donald Tusk voorgestelde ontschepingsplatforms buiten de EU, weet een goed ingelichte bron. De sfeer rond de tafel zou "sereen" geweest zijn.