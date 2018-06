Europees akkoord over migratie: "Geen enkele asielzoeker zal land kunnen kiezen waar hij bescherming wil aanvragen" IB sam

29 juni 2018

06u10

Bron: Belga 28 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben afgelopen nacht, na een vergadering die meer dan acht uur duurde, een akkoord bereikt over het migratiebeleid van de Europese Unie. Dat tweette Raadsvoorzitter Donald Tusk omstreeks 4.30 uur.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. Donald Tusk(@ eucopresident) link

De landen van de Europese Unie willen op Europees grondgebied centra inrichten voor migranten die op zee gered zijn. In de 'controlecentra' zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, zal op vrijwillige basis gebeuren.

"Velen zeiden dat een akkoord over het Europese migratiebeleid niet mogelijk was en dat de nationale aanpak zou triomferen, maar dit is een Europese overwinning en een overwinning van de samenwerking", stelt de Franse president Emmanuel Macron.

Akkoord over alles

De nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte, die aan zijn eerste top deelneemt, bewees aan het begin van de avond dat het hem menens was door zijn collega’s meteen onder druk te zetten. Hij weigerde de conclusies over andere onderwerpen goed te keuren, zolang over migratie geen akkoord was. “Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles”, zou hij hebben gezegd.

Hij wilde per se een akkoord waarin de andere lidstaten zich solidair tonen met Italië. Met de belofte dat er Europese controlecentra zullen worden ingericht en dat migranten die in Italië aankomen via die hotspots over Europa zullen worden verdeeld, zag hij zijn eis ingewilligd - ook al zal geen enkel land verplicht kunnen worden aan het mechanisme deel te nemen. Voor zover bekend zegde geen van de 28 lidstaten al toe dat ze een of meerdere centra willen openen en/of migranten willen overnemen van de frontlijnstaten.

Terwijl Italië om meer solidariteit vroeg, wilden de Oost-Europese Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovakije) precies daar niet van weten. Zij zagen er uiteindelijk geen graten in de compromistekst goed te keuren omdat hen geen nieuwe verplichtingen worden opgelegd.

Dublin

Verder in het akkoord hechten de Europese leiders hun goedkeuring aan het idee van 'regionale ontschepingsplatformen' buiten de EU. In samenwerking met de UNHCR en de IOM zal het concept verder onderzocht worden, zodat "het model van de mensensmokkelaars doorbroken wordt". "Waar moeten mensen die gered worden naartoe worden gebracht: naar Europa of net niet? Wij zijn altijd voor de tweede variant geweest, en met deze tekst is dat nu mogelijk", zegt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz.

Hij krijgt als toekomstig voorzitter van de Europese ministerraden van zijn collega's de opdracht om onverdroten verder te werken aan de hervorming van de Dublin-verordening, die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een bepaalde asielaanvraag. Nu is dat nog het land van aankomst, maar met het akkoord over de controlecentra lijkt dat principe geen stand te zullen houden. Op de Europese top van oktober komen de leiders op 'Dublin' terug.

"Geen enkele asielzoeker zal het land kunnen kiezen waar hij bescherming wil aanvragen" Angela Merkel

Verder zegden de leiders ook extra geld toe om in Afrika de oorzaken van migratie aan te pakken en engageren ze zich ertoe secundaire migratiebewegingen tegen te gaan. Het aanpakken van het fenomeen waarbij mensen die in een lidstaat een asielprocedure hebben lopen alsnog naar een andere lidstaat trekken, is vooral voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de stabiliteit van haar regering erg belangrijk. Zij toonde zich na afloop van de vergadering "optimistisch dat we het werk nu echt verder zullen kunnen zetten" en zei dat het nu duidelijk is dat iedereen de regels moet naleven. Geen enkele asielzoeker zal het land kunnen kiezen waar hij bescherming wil aanvragen, aldus Merkel.

Michel: "Goed akkoord"

Premier Charles Michel spreekt van een goed akkoord. "Het is in grote lijnen de neerslag van de engagementen die ik in naam van de regering in het parlement ben aangegaan", stelt hij. "Het is een stap in de goede richting die ons toelaat verder te werken binnen het kader van de Schengenzone." Alle drie de principes die Michel verdedigde, zijn volgens hem in de tekst opgenomen: de bescherming van de Europese buitengrenzen, de samenwerking met Afrikaanse landen en een grotere solidariteit op Europees niveau.