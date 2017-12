Europees aanhoudingsbevel tegen afgezette Catalaanse premier Puigdemont ingetrokken TT

11u12

Bron: La Vanguardia, El Pais, Reuters 0 Wannes Nimmegeers Carles Puigdemont. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft de Europese aanhoudingsbevelen tegen de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont en vier andere ministers uit zijn regering ingetrokken. Het Spaanse aanhoudingsmandaat blijft wel bestaan: als de vijf terugkeren naar Spanje, zullen ze nog steeds worden opgepakt.

Volgens de Spaanse opperrechter Pablo Llarena hebben de vijf zich bereid getoond vrijwillig terug te keren naar Spanje, aangezien ze aan de Catalaanse verkiezingen van 21 december willen deelnemen.

Bovendien is de zaak van de uitlevering mogelijk juridisch niet waterdicht, zo vreest het Hooggerechtshof. De rechter wil vermijden dat het Belgische gerecht slechts één of enkele feiten waar Spanje Puigdemont en co van verdenkt, zal weerhouden. Spanje zou hen in dat geval enkel voor die feiten kunnen berechten, terwijl de ex-ministers die in Spanje zijn gebleven, ook voor andere feiten veroordeeld zouden kunnen worden.

Discriminatie

Het gaat om beschuldigingen van ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. Die verschillende behandelingen zouden dan een vorm van discriminatie inhouden.

Puigdemont en de vier anderen kunnen dus enkel in Spanje zelf opgepakt worden en moeten van dezelfde feiten beschuldigd worden als de andere ex-ministers om hun zaak juridisch waterdicht t emaken. Dat zal ook gebeuren als ze terugkeren, aldus gerechtelijke bronnen in Spanje tegenover het Franse persbureau AFP.

Puigdemont en zijn collega's verschenen gisteren voor de Brusselse raadkamer. Die moest normaal gezien tegen 14 december beslissen of de vijf aan Spanje uitgeleverd zouden worden. Dat zal nu dus niet meer moeten gebeuren. Puigdemonts advocaat, meester Paul Bekaert, zegt tegenover het Spaanse persburdeau EFE dat hij nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de Spaanse beslissing.

Onafhankelijkheidsverklaring

De vijf vluchtten naar ons land toen het Spaanse gerecht de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring van oktober ongeldig verklaarde en de aanhouding beval van de Catalaanse regering. De Spaanse regering heeft met artikel 155 van de Grondwet het bestuur van Catalonië overgenomen.

BELGA De advocaten van Puigdemont, door de pers omgeven in het Brusselse Justitiepaleis.