Europeanen vragen Libische maarschalk Haftar om offensief op Tripoli stop te zetten FVI

06 april 2019

18u44

Bron: Belga 0 Frankrijk, Italië en Duitsland hebben zaterdag druk gezet op maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten van Libië. Ze hebben hem gevraagd zijn offensief op Tripoli stop te zetten en terug te keren naar het vredesproces onder leiding van de Verenigde Naties.

"Er is een fundamenteel principe. In Libië zal er geen militaire overwinning zijn. De oplossing kan alleen een politieke oplossing zijn", benadrukte de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, na een bijeenkomst met zijn ambtgenoten van de Groep van Zeven (G7) in Dinard, in het noordwesten van Frankrijk.

De Franse minister had het over "ongepaste initiatieven", zonder dat hij Haftar bij naam noemde. Le Drian kent de maarschalk goed en bezocht hem meermaals in zijn bolwerk Benghazi, in het oosten van Libië.

De troepen van Haftar lanceerden donderdag een offensief om de hoofdstad Tripoli in te nemen, waar de GNA (Government of National Accord) onder leiding van Fayez al-Sarraj zetelt, de regering die door de internationale gemeenschap erkend wordt. Sarraj droeg zijn troepen en milities op het leger van Haftar terug te dringen.

Frankrijk zit "op dezelfde lijn als Italië", verzekerde Le Drian - Italië lijkt regelmatig geïrriteerd door de Franse initiatieven in de voormalige Italiaanse kolonie. Ook de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Enzo Moavero Milanesi, beklemtoonde dat de ministers van de G7 het eens waren over de kwestie Libië.