Europeanen roepen Johnson op met oplossingen te komen: “No deal-brexit zal nooit onze gewenste uitkomst zijn” TT

18 september 2019

11u19

Bron: Belga 0 Een Brits vertrek zonder akkoord is "een zeer reëel risico" en dat zal nooit de gewenste uitkomst voor de Europese Unie zijn. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker onderstreept in het Europees Parlement in Straatsburg. Op zes weken van de deadline lanceerde hij er een nieuwe oproep aan de Britse regering om concrete voorstellen voor een akkoord op tafel te leggen.

De Britse premier Boris Johnson zat maandag in Luxemburg voor het eerst aan tafel met Juncker (die nog tot dit najaar Commissievoorzitter is), maar veel nieuws kon die laatste over dat onderhoud niet vertellen. Johnson zegt nog steeds dat hij een akkoord over de boedelscheiding wil, maar ook dat hij het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober koste wat kost uit de Europese Unie zal halen.

Juncker wees er nogmaals op dat de Europeanen geen ongeordend Brits vertrek wensen. Dat zal volgens hem de belangen van Europese noch Britse burgers dienen. "Een no deal-brexit is blijkbaar een optie voor het Verenigd Koninkrijk, maar het is niet en zal nooit de gewenste uitkomst voor de Europese Unie zijn", beklemtoonde de Luxemburger.



Het grootste knelpunt in de onderhandelingen blijft een oplossing die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden. Johnson wil niet weten van de zogenaamde backstop die de Europeanen met zijn voorgangster Theresa May waren overeengekomen, maar hij heeft tot dusver geen geen concreet alternatief voorgesteld.

"Het volstaat niet om ons uit te leggen waarom de backstop weg moet", maakte de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier op zijn beurt duidelijk. "Wat we nodig hebben zijn juridisch werkbare oplossingen.”