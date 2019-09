Europeanen blijven meer alcohol drinken dan rest van wereldbevolking tvc

04 september 2019

13u45

Bron: Belga 0 Het niveau van alcoholconsumptie in Europa is niet verlaagd, hoewel alle landen het Europees Plan ter Vermindering van het Schadelijk Gebruik van Alcohol 2012-2019 hebben ondertekend. Dat staat in een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag heeft vrijgegeven.

Gemiddeld drinken volwassenen (15-plussers) in de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland (EU+) het equivalent van twee flessen wijn per week. Maar wanneer men de onthouders voor het leven en vroegere drinkers daarvan aftrekt, komt men aan meer dan drie flessen. Een niveau van alcoholconsumptie dat ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, waarschuwt de organisatie van de Verenigde Naties.

Ook zwaar episodisch drinken is een probleem, zegt het rapport. Niet minder dan 30,4 procent zegt bij één enkele gelegenheid in de laatste dertig dagen meer dan 60g pure alcohol te hebben ingenomen, wat staat voor vijf drankjes bij één gelegenheid. Dat patroon is vooral bij mannen te vinden, alsmede in de Baltische landen, Tsjechië en Luxemburg.

Nog volgens het rapport sterven in delen van het onderzochte gebied dagelijks tot 800 mensen tengevolge van door alcohol gesticht kwaad. Van alle alcoholgerelateerde sterfgevallen in de EU+ is 76,4 procent te wijten aan niet overdraagbare ziektes zoals levercirrose, kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Zowat 18 procent heeft te maken met verwondingen die aan alcoholgebruik zijn toe te schrijven, zoals gewond raken bij verkeersongevallen, zelfdodingen en moorden.

De WHO berekende trouwens dat alcohol verantwoordelijk is voor 5,5 procent van alle sterfgevallen in het onderzochte gebied. Bij jonge volwassenen komt 1 op 4 om omwille van het gif.

Veel leed is te voorkomen door preventieve acties van de overheden, is ook de teneur van het rapport.