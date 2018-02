Europeanen begrijpen schietgrage Amerikanen niet, maar Europese wapenproducenten varen er wel bij ADN

26 februari 2018

13u45

Bron: The Economist 0 Was het een blunder van de Amerikaanse dochterfirma van de Duitse wapenproducent Heckler & Koch om op Valentijnsdag, de dag van de school shooting in Florida, een kiekje te delen van een wapen omringd met kogels in de vorm van een hartje? Nogal. Maar het geldt wel als een belangrijke herinnering: zolang de Amerikanen verlekkerd blijven op hun geweren legt dat de Europese wapenindustrie geen windeieren.

The Economist schrijft dat Amerikanen veel vaker kleine wapens – revolvers, pistolen, geweren en shotguns – kopen dan welke nationaliteit ook. En de Europeanen? Die verdienen aardig aan al die verkochte wapens.

Het aandeel van buitenlandse wapenfirma’s in de Amerikaanse wapenmarkt steeg van 10 procent in 1980 tot een piek van 45 procent in 2007, om te dalen tot 33 procent in 2016. Het leeuwendeel aan wapens komt uit Europa, dat goed is voor drie vierde van de 3,7 miljoen geïmporteerde handwapens in 2016.

Oostenrijk alleen al, huis van de bekende Glock, exporteerde 1,3 miljoen pistolen naar de VS. Europese wapenbedrijven produceren ook steeds meer binnen de VS zelf. Glock, dat twee derde van de Amerikaanse politie bevoorraadt, heeft een productiesite in Georgia. Het Italiaanse Beretta is voor meer dan de helft van zijn inkomsten afhankelijk van de Amerikaanse verkoop. De Italianen openden een wapenfabriek in Tennessee in 2016. Sig Sauer, een grote Zwitsers-Duitse fabrikant, is al sinds 1990 productioneel aanwezig in de VS. Het opende in 2014 nog een grote fabriek in New Hampshire. En dan is er nog FN Herstal, de Belgische producent van vuurwapens. Het wapenbedrijf is aanwezig in South Carolina.

Derde en vierde grootste

Jurgen Brauer van Small Arms Analytics legt aan The Economist uit dat Sig Sauer goed was voor 12,3 procent van de Amerikaanse pistoolverkoop in 2016, Glock voor 7,8 procent. Dat maakt van de Europese producenten respectievelijk de derde en vierde grootste verkopers van pistolen in de VS.

De Europese bedrijven pikken niet alleen een aardig graantje mee, maar doneren soms ook aan de Amerikaanse National Rifle Association (NRA). Beretta wordt zelfs erkend door de machtige Amerikaanse wapenlobby als een hooggeplaatste donor, dankzij een donatie van meer dan een miljoen dollar over de jaren heen.

Beretta werd door de NRA bedankt met een ‘Ring of Freedom’. Ring of Freedom-donors zijn, zo klinkt het op de website van de NRA, "zij die ongelofelijke passie tonen voor het Second Amendment (dat het heeft over het recht om wapens te dragen, red.), niet alleen in de steun voor de NRA, maar in hun dagelijkse leven.” Glock liet eerder weten dat het in 2016 zo’n 100.000 dollar had gedoneerd aan divisies van de NRA.