Europe-zanger wil niet dat Tories "The Final Countdown" gebruiken: “Het is geen politiek lied” tvc

18 november 2019

14u00

Bron: Belga 1 Via zijn manager Adam Parsons heeft zanger Joey Tempest van de Zweedse hardrockband Europe geëist dat de Conservatieve partij ophoudt de megahit "The Final Countdown" te gebruiken. Dat heeft loudersound.com vandaag gemeld.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 december luidt het dat de Tories de song op hun hoofdkwartier hebben gebruikt om de medewerkers te stimuleren.

Maar Tempest wil dat de partij daarmee ophoudt en zegt dat het geen politieke song is. "Dit was in 1986 al geschreven als een goedklinkende hardrocksong."

Klachten over politici die pop- of rocksongs voor campagnedoeleinden aanwenden, zijn geen zeldzaamheid. Zo viel de electorale muziekkeuze van de Amerikaanse president Donald Trump niet in de smaak bij Ozzy Osbourne, Axl Rose van Guns N' Roses, Steven Tyler van Aerosmith, de Rolling Stones, de nabestaanden van George Harrison, en Queen.

Europe tourt volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk met Whitesnake en Foreigner. Er zijn (voorlopig) geen berichten dat de drie bands ook het Kanaal zullen oversteken voor een gezamenlijke tournee. Wel is Foreigner reeds aangekondigd voor Graspop Metal Meeting, waar Whitesnake dit jaar optrad.