Europarlementslid krijgt politiebescherming na kritiek op Tsjechische premier SVM

30 juni 2020

16u29

Bron: Belga 2 Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft in een brief aan de Tsjechische premier Andrej Babis zijn ongerustheid geuit over "persoonlijke aanvallen" tegen Europarlementsleden die onderzoek voeren naar vermoedelijke belangenvermenging bij de verdeling van Europese subsidies. Eén parlementslid is zelfs onder politiebescherming geplaatst, klaagt Sassoli aan.

"Ik wil mijn grote bezorgdheid uitspreken over de persoonlijke aanvallen tegen sommige leden van de begrotingscontrolecommissie in verband met deze zaak. Als gevolg van onaanvaardbare provocaties is één lid van het Europees Parlement en zijn familie onder politiebescherming geplaatst (...) Ik sta klaar om alle beschikbare procedures te activeren om de integriteit van verkozen leden van dit parlement te beschermen", schrijft Sassoli aan Babis.

De identiteit van het betrokken Europarlementslid noemt Sassoli niet, maar de relatie tussen het parlement en Praag is verzuurd sinds een delegatie van de begrotingscontrolecommissie naar Tsjechië trok om er onderzoek te doen naar vermoedens van belangenvermenging en gesjoemel met Europese fondsen. Dat werk mondde enkele dagen geleden uit in een resolutie. Het parlement stelt dat Babis uitgesloten moet worden van onderhandelingen over de meerjarenbegroting tot bewezen is dat hij zich niet heeft verrijkt met Europees geld.

Europese subsidies

Tegenstanders van Babis beschuldigen de steenrijke premier er al jaren van dat hij Europese subsidies zou dirigeren naar bedrijven die hij vroeger als zakenman had opgericht. Babis trok fel van leer tegen de resolutie en beschuldigde het Europees Parlement van inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

In de brief wijst Sassoli erop dat de resolutie van het parlement budgettaire controle en democratisch toezicht nastreeft. Ook de leden van de begrotingscontrole handelden volgens de voorzitter binnen de bevoegdheden van hun mandaat.