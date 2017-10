Europa wil zich niet bemiddelen in Catalonië-kwestie: "Dit is een interne Spaanse zaak" kv

21u01

Bron: Belga 0 EPA Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie De Europese Commissie roept op tot dialoog om een uitweg uit de crisis in Catalonië te zoeken. "Het is tijd om te praten, om een weg uit de impasse te vinden, binnen de grondwet van Spanje", verklaarde vicevoorzitter Frans Timmermans vandaag in een debat in het Europees Parlement in Straatsburg. Een aanbod tot internationale bemiddeling kwam er niet. "Dit is een interne zaak voor Spanje."

Het Europese halfrond boog zich vanmiddag in een spoeddebat over de explosieve situatie in Catalonië, waar de Spaanse politie zondag hardhandig een door het grondwettelijk hof verboden referendum over onafhankelijkheid probeerde te verhinderen.



Timmermans sprak van "treurige beelden". "Geweld lost niets op in politiek", aldus de Nederlander. Maar regeringen moeten de rechtsstaat overeind houden en daarbij is "proportioneel gebruik van geweld" soms nodig, stelde hij.



De Commissie mengde zich tot dusver niet in het Catalaanse kruitvat. Ook in Straatsburg beklemtoonde Timmermans dat de kwestie "een interne zaak voor Spanje is", die aangepakt moet worden "binnen het grondwettelijke kader". Wel drong hij er bij "alle relevante partijen" op aan om de confrontatie stop te zetten. "Er is een afgesproken weg vooruit nodig in Spanje."