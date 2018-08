Europa wil internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 verhogen AW

21 augustus 2018

06u11

Bron: Belga 2 De Europese Commissie is van plan de officiële klimaatdoelstellingen van de Europese Unie gevoelig te verhogen. De EU wil tegen 2030 de broeikasgassen laten afnemen met 45 procent. Nu is het voornemen nog om een reductie van 40 procent te realiseren.

"Het is mijn doel deze vraag binnenkort aan de lidstaten voor te leggen", zei klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete aan het Duitse persagentschap dpa in Brussel. De Spanjaard wil dat de EU-lidstaten in oktober een beslissing hierover nemen.



Cañete berekende dat het nieuwe doel bereikt wordt als nieuwe Europese besluiten over energiebesparingen en de uitbouw van hernieuwbare energie uitgevoerd worden. De doelen voor beide zijn in het begin van de zomer aangescherpt: in plaats van 30 procent moet de energie-efficiëntie tegen 2030 met 32,5 procent stijgen. Het aandeel groene energie in de totale productie moet met 32 procent omhoog, in plaats van de huidige 27 procent.

"Op basis van onze rekenmodellen zullen we de facto een reductie van de broeikasgassen met 45 procent in de EU bereiken", zei Cañete. IJkpunt is het jaar 1990. "In ieder geval staat de EU in een sterke positie om deel te nemen aan de gesprekken over ambitieuze doelstellingen tijdens de komende klimaatconferentie in Katowice."

Opwarming beperken tot maximaal 2 graden

In de Poolse stad wordt in december onderhandeld over de regels om het Parijse klimaatakkoord om te zetten. In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen om de totale opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden, indien mogelijk zelfs tot anderhalve graad. Anders dreigen rampzalige gevolgen. Er wordt vergeleken met de gemiddelde temperatuur in pre-industriële tijden.