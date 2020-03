Europa wil intensievere samenwerking met Afrika, en niet alleen rond migratie YV

09 maart 2020

14u28

Bron: Belga 1 De Europese Commissie wil met de Afrikastrategie die maandag werd voorgesteld de samenwerking met het “zustercontinent” verder opvoeren. In de nieuwe strategie staan vijf domeinen centraal: de overgang naar een groene economie, digitalisering, duurzame groei en werk, vrede en bestuur en tot slot, natuurlijk, migratie en mobiliteit.

“Dit wordt het belangrijkste partnerschap waaraan we gaan bouwen”, zei de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell. “We hebben geopolitieke belangen: onze groei en veiligheid hangt af wat in Afrika gebeurt, meer dan wat gebeurt in andere delen van de wereld.”

Borrell wijst erop dat Europa op alle domeinen, handel, investeringen, ontwikkelingshulp, Afrika’s eerste partner is. “Dat moet zo blijven en opgedreven worden”, zei Borrell. “Beide continenten hebben er alles bij te winnen ons al zeer sterke partnerschap te versterken. Als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken en migratie beheren, twee essentiële kwesties, dan is Afrika een sleutelpartner.”

Groene en digitale transformatie

EU-commissaris Jutta Urpilainen, bevoegd voor Internationale Partnerschappen, wees erop dat Afrika en Europa samen de groene en digitale transformatie zullen leiden. Haar prioriteit is om er jongeren en vrouwen volop bij te betrekken.

Borrell beklemtoonde dat het niet gaat om competitie met andere landen die in Afrika aanwezig zijn, zoals China. Tegelijk stond hij erop te benadrukken dat de EU veel meer dan China en de Verenigde Staten actief is in Afrika.

Commissie Von der Leyen

De commissie van Ursula Von der Leyen zet zwaar in op de samenwerking met Afrika. In haar eerste dagen als commissievoorzitter reisde Von der Leyen al af naar Addis Abeba, waar zich de hoofdzetel van de Afrikaanse Unie (AU) bevindt. Eind februari volgde een nieuw bezoek, met de hele Commissie, voor een gezamenlijke top. In mei is er nog een bijeenkomst op ministrieel niveau in de Rwandese hoofdstad Kigali.

De strategie die maandag voorgesteld werd, vormt de basis voor het gesprek dat de EU nu met de Afrikaanse Unie zal aangaan. Op de top tussen EU en AU die in oktober in Brussel wordt georganiseerd, moet dan een gezamenlijke strategie worden afgeklopt. 2020 wordt om een nog andere reden cruciaal voor de Europees-Afrikaanse samenwerking, omdat er ook een akkoord gesloten moet worden met de ACP-landen (Afrika, Caraïben en Grote Oceaan).