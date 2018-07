Europa weerlegt claim van Trump: "Er wordt helemaal niet onderhandeld over landbouwproducten" Redactie

27 juli 2018

14u30

Bron: Belga 1 De Europese Commissie heeft onderstreept dat landbouw geen deel zal uitmaken van de aanstaande handelsonderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. "Het is duidelijk dat we niet onderhandelen over landbouwproducten", zo weerlegt een woordvoerster de claim van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben woensdag in Washington een aantal afspraken gemaakt om een dreigende handelsoorlog te ontzenuwen. In dat kader hebben beide partijen zich onder meer voorgenomen om onderhandelingen te openen over de afschaffing van douanerechten op industriële goederen. Europa heeft ook beloofd meer vloeibaar gas en sojabonen te importeren. In ruil beloofde Trump om voorlopig geen nieuwe douanerechten in te voeren.

Gisteren verklaarde Trump tijdens een bezoek aan een boerderij in Iowa dat hij "Europa heeft geopend voor de landbouwers", maar dat is volgens de woordvoerster van de Commissie niet precies wat is afgesproken. "Er is in de gemeenschappelijke verklaring geen verwijzing naar landbouw op zich. Er is een verwijzing naar sojabonen, die wel deel uitmaken van de onderhandelingen. Maar de voorzitter is heel duidelijk geweest (...) we onderhandelen niet over landbouwproducten", klinkt het bij de Commissie.

Frankrijk had na de top tussen Trump en Juncker "verduidelijkingen" gevraagd en onderstreept dat er geen sprake kon zijn van handelsonderhandelingen over landbouw. Ook premier Charles Michel had er in een eerste reactie op het treffen in het Witte Huis meteen op gehamerd dat België de belangen van de landbouwers wil vrijwaren.