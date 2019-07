Europa wapent EU-begroting tegen brexit zonder akkoord SPS

09 juli 2019

19u04

Bron: Belga 0 De Europese ministers van Financiën hebben een aantal maatregelen goedgekeurd die de Europese begroting 2019 moeten wapenen tegen een brexit zonder akkoord. Op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk ook bij een 'no deal' zijn financiële engagementen voor 2019 nakomt, zullen Britse begunstigden kunnen blijven genieten van Europese subsidies. Op die manier wil de EU vermijden dat de overige 27 lidstaten het verlies aan Britse inkomsten moeten compenseren.

Een no-dealbrexit is nog steeds niet uitgesloten, zeker niet nu Boris Johnson, de favoriet om de volgende Britse premier te worden, gezegd heeft dat zijn land hoe dan ook op 31 oktober de EU verlaat - met of zonder akkoord. Het valt nog af te wachten of Johnson zijn dreigement zal hard maken, maar de Europese Unie wil zich alvast wapenen.

Met de vandaag goedgekeurde noodmaatregelen moet de impact van een no deal zo veel mogelijk beperkt worden. Als de Britten hun bijdrage blijven betalen zoals die in het kader van de EU-begroting voor 2019 is overeengekomen, kunnen de Britse landbouwers, onderzoekers en andere begunstigden blijven genieten van betalingen uit het Europese budget. Als het VK zijn betalingen stopzet, gaat ook in de andere richting de geldkraan dicht.



“De maatregelen van vandaag zullen ten goede komen aan personen en entiteiten in het VK, en eventuele verstoringen voor andere begunstigden van EU-financiering voorkomen", zegt de Finse minister van Financiën Mika Lintilä, die de Ecofin-vergadering leidde. Hij benadrukt dat de noodmaatregelen geen afbreuk doen aan de nood aan een financiële regeling tussen de EU en het VK waarover in het geval van een no-dealscenario moet worden onderhandeld.