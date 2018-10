Europa waarschuwt Italië voor "ongeziene" inbreuk op begrotingsregels sam

18 oktober 2018

20u24

Bron: belga 0 De begrotingsplannen van de Italiaanse regering betekenen een "ongeziene" inbreuk op Europese regels rond begrotingsdiscipline. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een brief aan de Italiaanse regering.

De geplande afwijking van de begrotingsregels door de regering van de uiterst rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging is “ongezien in de geschiedenis van het het Stabiliteits- en Groeipact", schrijf Europees Commissaris voor Economie en Financiën Pierre Moscovici. Het Stabiliteits- en Groeipact bevat de spelregels voor begrotingsdiscipline van de landen van de eurozone. In de brief vraagt Moscovici tegen 22 oktober een antwoord van de Italiaanse minister van Financiën, de technocraat Giovanni Tria.

De Italiaanse regeringspartijen sloten vandaag na lang onderhandelen een begrotingsakkoord. Ze leken de waarschuwingen om de Europese schuld- en begrotingsregels niet met de voeten te treden, in de wind te slaan. Hun voornemen om de komende drie jaar te werken met een tekort van 2,4 procent van het bbp, deed de Italiaanse beurs in het rood gaan, terwijl de rente op Italiaans schuldpapier de hoogte inschoot. Italië heeft momenteel al een van de grootste schuldenlasten, met 130 procent van het bruto binnenlands product. De vorige centrumlinkse regering had een tekort van 0,8 procent vooropgesteld.

Minister Tria had eerder op de dag al gezegd dat hij zijn collega's van de eurolanden maandag zal "proberen uit te leggen" hoe de begroting in elkaar steekt. Premier Giuseppe Conte zei dan weer dat zijn land "zich geen zorgen moet maken" over de Europese kritiek. Italië is er klaar voor om een "goed doordachte, goed gestructureerde en goed uitgevoerde begroting te verdedigen".