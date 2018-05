Europa vreest voor escalatie indien VS kerndeal met Iran opzeggen TTR

07 mei 2018

16u02

Bron: Belga 1 Duitsland en Frankrijk hebben de Amerikaanse president Donald Trump al verschillende keren gewaarschuwd voor een uitstap uit het nucleaire akkoord met Iran. "Wij vrezen dat het opzeggen van de deal zal leiden tot een escalatie en een terugkeer naar de tijd voor 2013", zo zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas vandaag na een ontmoeting met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian in Berlijn.

"Met een akkoord is de wereld beter af dan zonder. Wij hebben in Europees verband aan goede voorstellen gewerkt voor de Amerikaanse partner", klinkt het.

Beide buitenlandministers bevestigden nogmaals dat ze, onafhankelijk van de Amerikaanse beslissing, zullen vasthouden aan de deal. "Wij zien geen echte alternatieven", luidde het.

Gisteren liet de Iraanse president Hassan Rohani al verstaan dat de reactie van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië op de beslissing van Donald Trump over het nucleair akkoord belangrijker is dan de beslissing van de Amerikaanse president zelf.

Weinig verandering

In Teheran zijn velen de mening toegedaan dat de beslissing van Trump voor Iran niet bepalend zal zijn. Het land wil dat de contractuele verplichtingen van het akkoord worden nageleefd, vooral dan wat betreft het economische luik. Maar omdat de economische afspraken ook nog onder de vorige president Barack Obama niet volledig werden omgezet, zal dat met Trump aan de macht weinig verandering brengen, klinkt het.

Rohani benadrukte opnieuw dat Iran voor alle mogelijke scenario's een optie heeft. Tegen 12 mei moet Trump beslissen of de VS in de deal blijft of niet.

Het akkoord met Iran werd in juli 2015 door de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland tot stand gebracht. Teheran verplicht zich voor minstens tien jaar wezenlijke delen van zijn atoomprogramma drastisch te beperken om geen kernwapens te kunnen bouwen. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de handelsbetrekkingen met het westen in het vooruitzicht gesteld.