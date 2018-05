Europa vraagt meer grenswachters en materiaal voor bewaking buitengrenzen TT

16 mei 2018

16u32

Bron: Belga 0 De lidstaten moeten dringend meer grenswachters en materiaal naar de buitengrenzen van de Europese Unie sturen om de operaties van de Europese grens- en kustwacht te ondersteunen. Die oproep heeft eurocommissaris Dimitris Avramopoulos gelanceerd. De Griek wees erop dat de illegale migratiestromen vanuit Turkije weer een opwaartse tendens vertonen.

"Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, maar de situatie is nog steeds fragiel en ons werk is niet af. Daarom roep ik de lidstaten op om dringend grenswachters en materiaal voor de operaties van de Europese grens- en kustwacht te sturen", zo verklaarde Avramopoulos op een persconferentie.

De eurocommissaris voor Migratie wijst erop dat de instroom van migranten vanuit Turkije sinds maart opnieuw gevoelig aan het stijgen is. Niet dat de cijfers ook maar enigszins te vergelijken vallen met die van de vluchtelingencrisis van 2015, maar sinds begin dit jaar zijn er opnieuw 9.349 migranten via de zee in Griekenland aangekomen, en daarnaast ook nog eens 6.108 mensen via de landsgrens. Dat zijn er negen keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

De Europese grens- en kustwacht wil haar aanwezigheid aan de Grieks-Turkse grens optrekken, en ook meer mensen sturen naar de Griekse landsgrenzen met Albanië en Macedonië, maar er blijven volgens de Commissie "aanhoudende" en "aanzienlijke" tekorten op vlak van personeel en materiaal bestaan. Momenteel kan minder dan de helft van de operationele noden ingevuld worden, aldus de Commissie.

Tegelijkertijd roept Avramopoulos Griekenland op om de situatie van de migranten op de eilanden te verbeteren en hun terugkeer naar Turkije te bespoedigen. De andere lidstaten suggereert hij dan weer om meer beroep te doen op de diensten van de Europese grens- en kustwacht om migranten zonder kans op asiel effectief terug te sturen. Vorig jaar werd maar 36 procent van de terugkeerbeslissingen ook effectief uitgevoerd.