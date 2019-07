Europa vraagt Israël om sloopwerkzaamheden onmiddellijk stop te zetten ttr

22 juli 2019

15u49

Bron: belga
De Europese Unie heeft vandaag aan Israël gevraagd om de "illegale" sloopwerkzaamheden van Palestijnse gebouwen bij Oost-Jeruzalem "onmiddellijk" stop te zetten. "Conform het oude Europese standpunt verwachten we dat de Israëli's onmiddellijk de lopende sloopwerkzaamheden stopzetten", zegt de woordvoerder van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid.

“De Israëlische kolonisatiepolitiek, met alle maatregelen die in die context zijn genomen, zoals gedwongen overplaatsingen, uitzettingen, sloopwerkzaamheden en inbeslagnames van woningen, is illegaal volgens het internationaal recht”, zegt woordvoerster Maja Kocijancic.

“Het voortzetten van deze politiek schaadt de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en het perspectief op duurzame vrede. Het brengt ernstige schade toe aan de mogelijkheid dat Jeruzalem de toekomstige hoofdstad wordt van deze twee staten”, zegt Kocijancic.

Scheidingsmuur

“De Israëlische autoriteiten hebben tien Palestijnse gebouwen gesloopt, met ongeveer zeventig appartementen, in Wadi al Hummus, in de wijk Sur Baher in bezet Oost-Jeruzalem”, zegt de woordvoerster. “De meeste gebouwen liggen in zones A en B van de Westoever waar alle burgerlijke kwesties volgens het Oslo-akkoord onder de jurisdictie van de Palestijnse Autoriteit vallen.”

Israël zegt dat de geviseerde gebouwen zeer dicht tegen de scheidingsmuur zijn gebouwd, die het optrok in 2002, ten tijde van het geweld van de Tweede Intifadah (Palestijnse opstand, nvdr), om zich te beschermen tegen aanvallen uit de bezette Westoever. De Palestijnen beschuldigen Israël ervan dat het onder het mom van veiligheid hen dwingt om de regio te verlaten en de Israëlische kolonies uitbreidt. Ook klagen ze aan dat Israël gesloten akkoorden schendt.