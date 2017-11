Europa voert strengere antidumpingmaatregelen in om oneerlijke concurrentie uit China tegen te gaan SI

16u57

Bron: Belga 0 ANP Het Europees Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor strengere antidumpingmaatregelen. Ze moeten de Europese bedrijven en werknemers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China en andere derde landen.

Met een kamerbrede meerderheid van 554 tegen 48 stemmen bij 80 onthoudingen gaf het halfrond zijn fiat voor een nieuwe methode voor de beoordeling van dumping bij de invoer van producten uit landen waar sprake is van ernstige marktverstoringen. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de invloed van de overheid op de economie, maar ook voor het eerst naar het respect voor internationale arbeids- en milieunormen, zo onderstreept het Europees Parlement.

De nieuwe regels moeten Europese bedrijven wapenen tegen overcapaciteit op de wereldmarkt en gesubsidieerde import. In de staalsector uiteraard, maar ook in sectoren als aluminium, papier, chemie, fietsen en zonnepanelen. De nieuwe regels zijn een gevolg van de veranderde status van China in de Wereldhandelsorganisatie, die het moeilijker dreigde te maken om een vuist te maken tegen oneerlijke concurrentie uit China.

Daarom veranderde de Europese Commissie het geweer van schouder. Ze zal niet langer onderscheid maken tussen vrije markteconomieën en economieën zonder vrije markt en gaat bij verdenkingen van ernstige marktverstoringen per land of per sector een rapport opmaken. Europese bedrijven kunnen zich op die rapporten beroepen om dumpingklachten in te dienen en hoeven geen verdere bewijzen aan te leveren.

Onderzoek naar Chinese batterijproducenten

Ivo Belet (CD&V) vraagt de Commissie om de regels meteen aan te wenden en een onderzoek te openen naar de Chinese batterijproducenten. De batterijsector is van strategisch belang voor de omslag naar uitstootarme wagens en de Chinese overheid trekt volgens Belet alle registers open om die markt in te palmen. Hij verwijst naar de recente beslissing van Brussels Airport om elektrische bussen aan te kopen bij de Chinese autobouwer BYD, die een offerte kon indienen die een derde goedkoper was dan de concurrentie. "We mogen niet toelaten dat China met zware overheidssteun een onrechtmatig aandeel van die markt inpikt. Europa moet eindelijk zijn naïviteit afgooien en een gelijk speelveld afdwingen."

Ook Marie Arena (PS) is tevreden, maar de nieuwe methodologie zal volgens haar pas echt efficiënt zijn als de lidstaten en het parlement ook een akkoord bereiken over een voorstel dat het mogelijk moet maken om hogere antidumpingtarieven op te leggen. Dat voorstel ligt al sinds 2013 op tafel. "Ik vraag de lidstaten om blijk te geven van verantwoordelijkheidszin en politieke wil. Het is nog mogelijk om voor het einde van het jaar een doorbraak te bereiken, in het belang van de Europese economie, de industrie en de werkgelegenheid", aldus Arena.