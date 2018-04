Europa voert extra controle in voor visumvrije reizigers kg

25 april 2018

13u15

Bron: Belga 1 Burgers uit derde landen die visumvrij naar de Europese Unie reizen, zullen binnen enkele jaren op voorhand een online vragenlijst moeten invullen. Over de invoering van zo'n systeem, dat moet helpen in de strijd tegen terrorisme en illegale immigratie, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt.

"Dit is opnieuw een belangrijke stap voor het beschermen van de buitengrenzen van de EU. Als we vóór hun aankomst aan de grens weten wie naar de EU komt, zullen we beter in staat zijn diegenen tegen te houden die een bedreiging voor onze burgers kunnen vormen", zo reageerde de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Valentin Radev woensdag op het akkoord.

ETIAS

Als waarnemend voorzitter leidde Bulgarije de onderhandelingen met de Europarlementsleden over de invoering van het zogenaamde Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS). Dat is gemodelleerd op de Amerikaanse ESTA-procedure. Burgers uit derde landen die geen visum nodig hebben om naar de Schengenzone af te reizen, zullen vooraf voor een bedrag van 7 euro een reisautorisatie moeten aanvragen en hun persoonsgegevens moeten doorspelen.

Die gegevens zullen vervolgens worden getoetst aan een aantal Europese databanken. Een reiziger zal automatisch een autorisatie ontvangen wanneer er geen problemen rijzen. Die autorisatie blijft in principe drie jaar geldig. Gaat er bij het kruisen van de databanken een knipperlicht branden, dan wordt de aanvraag handmatig verwerkt door de nationale autoriteiten. Zij moeten in principe binnen 96 uur na de aanvraag een autorisatie goedkeuren of weigeren.

Veiligheid

De Europese beleidsmakers maken zich sterk dat het systeem een toegevoegde waarde zal leveren voor de versterking van de interne veiligheid, het voorkomen van illegale immigratie en de verspreiding van besmettelijke ziektes. Ze voorspellen ook minder vertragingen aan de Europese buitengrenzen. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het akkoord nog bekrachtigen. De Europese Commissie hoopt dat het systeem tegen 2021 volledig operationeel zal zijn.