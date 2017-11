Europa vindt geen meerderheid voor verlenging glyfosaatvergunning

Bron: ANP, Belga

Het is nog altijd onzeker of de Europese vergunning voor het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt verlengd. Voor het voorstel om de mogelijk kankerverwekkende stof nog vijf jaar toe te laten is onvoldoende steun, bleek vanmorgen bij een stemming van experts van de lidstaten. Dat was eind vorige maand ook al het geval bij een voorstel voor een tienjarige verlenging.