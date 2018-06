Europa verhoogt druk op Rusland over homovervolgingen in Tsjetsjenië sam

29 juni 2018

09u50

Bron: belga 0 De Raad van Europa verhoogt de politieke druk op Rusland over de vervolging van holebi's in de Russische autonomie republiek Tsjetsjenië. Met de goedkeuring van een rapport dringt de raad er bij Rusland op aan de vervolgingen te onderzoeken. Verzuimt Rusland, dan moet de Raad van Ministers zelf een onderzoek starten. Rapporteur Piet De Bruyn (N-VA) reageert tevreden. "Maar dit rapport is geen finale stap. Integendeel, het is een onmisbare schakel voor een volgende stap om deze misdaden niet langer ongestraft te laten."

De berichten over de vervolging van holebi's in Tsjetsjenië zijn niet nieuw. De Russische onafhankelijke krant Novaya Gazeta bracht de problematiek meer dan een jaar geleden onder de aandacht. En ook mensenrechtenorganisaties rapporteerden over de onmenselijke behandeling van opgepakte homoseksuele mannen. Ze worden zwaar mishandeld en zelfs vermoord.

"Getuigen spreken onafhankelijk van mekaar van ontvoering, onrechtmatige vrijheidsberoving, foltering, onmenselijke behandeling en dreiging met de dood", aldus Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA). De Bruyn is ook lid van het parlement van de Raad van Europa. Zijn rapport over de homovervolgingen in Tsjetsjenië kreeg daar nu unaniem groen licht.

Mensenrechten

"Het rapport stelt vast dat ondanks eerdere politieke druk Rusland heel weinig deed om de mensenrechten in Tsjetsjenië te beschermen. Het heeft ook nog steeds geen onpartijdig onderzoek geopend naar de problematiek, zelfs niet nadat een slachtoffer een officiële klacht had ingediend", aldus De Bruyn.

Het rapport is zelf geen strafrechtelijk onderzoek. Die verantwoordelijkheid ligt volgens De Bruyn bij Rusland. "Het rapport geeft de Raad van Ministers wel de opdracht zelf een onderzoek te starten indien Rusland weigert dit te doen of doet op een wijze die niet beantwoordt aan de voorwaarden die in het rapport worden aangegeven", klinkt het.

Asiel

Tegelijkertijd vraagt het rapport aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa om asiel te verlenen aan Tsjetsjenen die slachtoffer werden van homovervolging en hen bescherming te bieden.

Het rapport is volgens De Bruyn het eerste rapport van een internationaal politiek orgaan dat zo duidelijk vastlegt wat er gebeurde en dit koppelt aan concrete actie die moet worden ondernomen.