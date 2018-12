Europa verdubbelt budget om ‘fake news’ in te dijken kv

05 december 2018

16u31

De Europese Commissie schakelt een versnelling hoger om de Europese verkiezingen van 2019 te vrijwaren van online desinformatie. Zo gaat Europa volgend jaar dubbel zoveel geld uitgeven voor de screening van 'fake news'. Tegelijkertijd wordt een snel waarschuwingssysteem op poten gezet om de nationale overheden permanent te informeren over nieuwe dreigingen.

"We moeten ons verenigen en de krachten bundelen om onze democratieën te beschermen tegen desinformatie. We hebben al pogingen tot inmenging in verkiezingen en referenda gezien, waarbij het bewijsmateriaal Rusland als de voornaamste bron van deze campagnes aanwijst", verklaarde vicevoorzitter Andrus Ansip bij de presentatie van een actieplan dat er is gekomen op vraag van de Europese leiders.

Europa start niet van nul. Binnen de Europese diplomatieke dienst (EEAS) heeft een gespecialiseerde unit sinds 2015 4.500 voorbeelden van pro-Russische desinformatie geanalyseerd. De EEAS krijgt er nu nog tientallen mensen en middelen voor gegevensanalyse bij. Het budget voor de bestrijding van desinformatie en sensibilisering erover wordt verhoogd van 1,9 miljoen dit jaar tot 5 miljoen euro in 2019.

Extra inspanningen

De Commissie verzoekt de lidstaten om een gelijkaardige inspanning te doen. Ze wil tegen maart een beveiligd digitaal platform lanceren waarlangs de Europese instellingen en de lidstaten elkaar 'in real time' kunnen informeren over nieuwe desinformatie die online de ronde doet.

Internetgiganten als Facebook, Twitter en Google wordt dan weer gevraagd om maandelijks verslag te doen van de maatregelen die ze hebben genomen tegen desinformatie. Deze en andere online spelers hadden in september al op vrijwillige basis ingestemd met een aantal maatregelen, zoals het verzekeren van de transparantie van politieke advertenties en het afsluiten van valse accounts.

Europa omschrijft desinformatie als verifieerbaar foute of misleidende informatie die wordt verspreid om er economische winst uit te slaan of het publiek opzettelijk te misleiden. Opiniepeilingen geven aan dat drie op vier Europese internetgebruikers zich zorgen maakt over desinformatie tijdens verkiezingscampagnes.