Europa trekt recordbedrag van 1,6 miljard uit voor humanitaire hulp

16 januari 2019

14u59

Bron: Buitenland 0 De Europese Commissie heeft haar jaarlijks budget voor humanitaire hulp gepresenteerd. Met 1,6 miljard euro wordt in 2019 een recordbedrag uitgetrokken om de slachtoffers van de vele crisissen op de aardbol soelaas te bieden.

Het grootste deel van het budget is bestemd voor de crisis in Syrië, de vluchtelingen in de omliggende landen en de humanitaire noodsituatie in Jemen. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de slachtoffers van Afrikaanse conflicten, maar bijvoorbeeld ook voor ondersteuning aan ebola-slachtoffers in de Democratische Republiek Congo. In Azië en Latijns-Amerika is steun voorzien voor onder meer de slachtoffers van de crisis in Venezuela en voor de Rohingya in Myanmar.

In Europa focust de humanitaire hulp op het conflict in Oekraïne.

"Humanitaire hulp alleen kan niet alle problemen oplossen, maar we moeten alles doen wat we kunnen om de meest kwetsbare mensen te helpen", lichtte bevoegd eurocommissaris Christos Stylianides toe. Hij wijst erop dat 10 procent van het budget besteed zal worden aan onderwijsprogramma's in noodsituaties, wat de toekomstperspectieven van kinderen in crisissen moet verbeteren.

De Europese Unie besteedt haar humanitaire fondsen via een aantal VN-agentschappen, het Rode Kruis en ngo's, die de humanitaire operaties op het terrein uitvoeren. Het Europese geld bereikt jaarlijks meer dan 120 miljoen mensen in nood.

