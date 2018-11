Europa tikt Roemenië op de vingers voor hervormingen justitie jv

13 november 2018

15u47

Bron: belga 0 Roemenië heeft veel van de democratische vooruitgang die het de laatste tien jaar heeft gemaakt, in het laatste jaar tenietgedaan. Dat zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. In het voortgangsrapport van de Commissie krijgt Boekarest een fikse uitbrander.

Bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie in 2007 was de rechtstaat in beide kersverse lidstaten eigenlijk nog erg wankel. De Europese Commissie besliste daarom om nauw toe te zien op de vooruitgang.

Vandaag publiceerde de Commissie opnieuw een voortgangsrapport. Dat is vooral voor Roemenië dramatisch. Dat land werd eerder op de dag al op de vingers getikt door het Europees parlement voor de controversiële justitiehervormingen die het doorvoert, en ook de Commissie spreekt van een teleurstelling. “De opmerkelijke vooruitgang van de laatste tien jaar wordt nu in vraag gesteld en in bepaalde gevallen zelfs teruggedraaid en dat is erg, erg triest”, zei vicevoorzitter Frans Timmermans. “Zeker op het vlak van druk op de gerechtelijke onafhankelijkheid zien we regressie.”

Bijkomende aanbevelingen

De Commissie doet nu acht bijkomende aanbevelingen, bovenop de twaalf adviezen die ze in januari 2017 al overmaakte. Dat moesten eigenlijk de ‘final recommendations’ worden, omdat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de monitoring van Roemenië voor het einde van de legislatuur volgend voorjaar wilde afsluiten. Maar dat lijkt nu wel zeer onwaarschijnlijk.

Concreet moet Roemenië de hervormingen “onmiddellijk schorsen”. Het gaat dan onder meer om wetgeving die de maximumstraf op corruptie verlaagt en de duur van een strafonderzoek beperkt tot een jaar. Roemenië moet ook de ontslagen en daaropvolgende benoemingen aan het hoofd van het openbaar ministerie en de anticorruptiedienst terugdraaien, en de veranderingen aan de strafwet bevriezen.

“Dit is essentieel om het democratisch proces terug op gang te krijgen”, zei Timmermans. “Dit is een marathon. Het zou een tragedie zijn als een deelnemer in de laatste 100 meter in de andere richting zou beginnen lopen.”

Nieuwe minister

Intussen heeft Roemenië wel een nieuwe minister van Europese Zaken aangeduid. Die moet Brussel ervan overtuigen dat het land klaar is om het voorzitterschap van de Europese Unie op zich te nemen. Boekarest neemt de fakkel op 1 januari normaal gezien over van Oostenrijk, maar de Roemeense president Klaus Iohannis - die op voet van oorlog leeft met de sociaaldemocratische regering - zei gisteren nog dat zijn land daar niet klaar voor is.

Voor Bulgarije is de Commissie een stuk positiever, al is het proces ook daar nog lang niet rond. “De Commissie neemt akte van de gestage vooruitgang van Bulgarije om in overeenstemming te zijn met de final recommendations. Bepaalde aanbevelingen zijn al in voege, andere zijn daar niet ver van”, zei Timmermans. Van de zes criteria die de Commissie bij de toetreding in 2007 had vooropgesteld, zijn er intussen drie “voorlopig afgesloten”, klonk het. Het gaat om de doelstellingen voor gerechtelijke onafhankelijkheid, wetgeving en georganiseerde misdaad. “Als Bulgarije blijft hervormen, dan heeft de Commissie er vertrouwen in dat het proces kan worden afgesloten voor het einde van ons mandaat.”

Timmermans waarschuwde beide lidstaten er tot slot voor ook te waken over de persvrijheid. “Dat is de grondslag van elke goed werkende Europese democratie.”