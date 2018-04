Europa start diplomatiek offensief om VS-sancties tegen Rusland af te zwakken KVDS

Bron: Belga 2 Verscheidene Europese landen proberen de Verenigde Staten ervan te overtuigen om de sancties die ze twee weken geleden namen tegen Rusland, af te zwakken. Met name de maatregelen tegen aluminiumproducent Rusal dreigen ook de Europese economie hard te treffen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times.

De VS kondigden op 6 april nieuwe sancties aan tegen zeven Russische oligarchen en een tiental prominente Russische bedrijven. Washington verdedigt de strenge maatregelen door te verwijzen naar de Russische cyberactiviteiten en andere vormen van inmenging in het Westen. Vooral de sancties tegen Rusal, de grootste aluminiumproducent ter wereld buiten China, misten hun impact niet: het bedrijf kelderde op de beurs en wereldwijd schoot de prijs van aluminium de hoogte in.

Noodrem

Europa trekt nu aan de noodrem. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië willen in Washington een gezamenlijk pleidooi houden om de sancties af te zwakken. De bevoorrading van aluminium is aan het haperen en brengt de hele keten in een zodanig gevaar dat verscheidene grote productiesites met sluiting bedreigd zijn, luidt het.

Het is ook niet denkbeeldig dat bedrijven waar veel aluminium of aluminiumoxide wordt verwerkt - zoals Airbus, BMW en Volkswagen - hun productie zullen moeten terugschroeven. "Er bestaat een risico op flessenhalzen bij de aanvoer van aluminium en aluminiumoxide en op prijsstijgingen", waarschuwde de Duitse sectororganisatie WVMetalle deze week nog. Het vraagt "een snelle politieke oplossing en uitzonderingen voor Europese importeurs".

Bezoek

De komende week brengt zowel de Duitse bondskanselier Angela Merkel als de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. De ontmoetingen kaderen in de diplomatieke inspanningen om de stroeve trans-Atlantische relaties te verbeteren. De sancties tegen Rusland - ook Europa wees recent nog diplomaten uit - zullen ongetwijfeld de revue passeren.