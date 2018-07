Europa sanctioneert zes Russische bedrijven voor aanleg van brug naar de Krim kg

31 juli 2018

12u31

Bron: Belga 0 De Europese Unie neemt sancties tegen zes Russische bedrijven die betrokken waren bij de bouw van de Kertsj-brug tussen Rusland en de Krim. Zo steunden deze entiteiten de consolidatie van de illegale Russische annexatie van het schiereiland en werkten ze een verdere ondermijning van de territoriale integriteit van Oekraïne in de hand, aldus een mededeling.

De Raad van de Europese Unie (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) voegde de zes ondernemingen toe aan de lijst van personen en entiteiten die gesanctioneerd worden omdat ze acties ondernamen die de Russische annexatie van de Krim ondersteunen. Hun activa op Europees grondgebied worden bevroren.

Het gaat onder meer om drie bedrijven van Arkady Rotenberg, een intimus van president Vladimir Poetin die wordt beschouwd als één van de drijvende krachten achter de destabilisering van Oekraïne en die al langer op de lijst staat.



Op de Europese lijst staan intussen 44 entiteiten en 155 personen, onder wie verscheidene getrouwen van Poetin. Deze personen wordt ook toegang tot het Europese grondgebied geweigerd.

Annexatie van de Krim

Poetin opende de 19 kilometer lange brug over de straat van Kertsj in mei van dit jaar. De Russen hadden de aanleg van de strategisch belangrijke brug opgestart na de annexatie van de Krim.

De Russische annexatie van de Krim in 2014 en de inmenging van Moskou in het conflict in het oosten van Oekraïne heeft de relaties tussen Rusland en Europa aanzienlijk verzuurd. Behalve individuele sancties tegen personen en bedrijven handhaven de Europeanen ook economische sancties, die onder meer banken, oliebedrijven en defensiebedrijven treffen. Rusland sloeg terug met een embargo op de import van Europese landbouwproducten.