Europa ongerust over nieuwe Turkse antiterreurwet SVM

19 juli 2018

17u34

Bron: Belga 3 De Europese Unie vreest dat de positieve impact van de opheffing van de noodtoestand in Turkije afgeremd zal worden door de nieuwe strenge antiterreurwetten die het bewind van president Recep Tayyip Erdogan wil invoeren. Dat blijkt uit een verklaring van de woordvoerster van Federica Mogherini, h et hoofd van het buitenlands beleid van de EU.

"Het einde van de noodtoestand, die sinds de couppoging van 2016 werd geïnstalleerd, is een welgekomen stap. Maar tegelijkertijd denken we dat de nieuwe wetgevende voorstellen de positieve effecten zullen temperen", staat in de verklaring.

Ontslagen

Om middernacht kwam een einde aan de Turkse noodtoestand, maar de regering heeft als 'vervangmiddel' dus een strenge antiterreurwet opgesteld. De wet, die vandaag een eerste keer besproken werd in de bevoegde parlementscommissie, bepaalt onder meer hoe rechters, militairen en ambtenaren ontslagen kunnen worden. De wet zorgt er ook voor dat de provinciegouverneurs speciale bevoegdheden blijven behouden, zoals het beperken van het recht op vereniging.

De Europese Unie verwacht dan ook dat Turkije alle maatregelen herziet die een bedreiging vormen voor de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de fundamentele vrijheden. Het gaat daarbij onder meer op het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van vereniging.

Tienduizenden mensen gearresteerd

President Erdogan gebruikte de noodtoestand onder meer om tienduizenden mensen te arresteren en ruim 150.000 overheidsfunctionarissen en militairen te schorsen of te ontslaan. Ze werden ervan beschuldigd banden te hebben met Fethullah Gülen, de prediker die door de president verantwoordelijk geacht wordt voor de couppoging.

Sinds de hardhandige repressie in de nasleep van de coup hebben de al gespannen relaties tussen de Europese Unie en kandidaat-lidstaat Turkije een absoluut dieptepunt bereikt. Zo zijn de toetredingsonderhandelingen met Ankara de facto stilgelegd. Het vluchtelingenakkoord met Turkije is wel overeind gebleven.