Europa niet gewonnen voor brug tussen Frankrijk en Groot-Brittannië

22 januari 2018

Bron: Independent, Yomiuri 4 De Europese Commissie heeft afwijzend gereageerd op het idee van Britse buitenlandminister Boris Johnson, die een brug van 32 kilometer wil bouwen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk.

Een woordvoerder van de Europese Commissie werd vandaag gevraagd of zo'n project in aanmerking zou komen voor Europese financiering. "Ik heb het gevoel dat dit project er niet echt is", zei de woordvoerder. Hij wees erop dat de brug niet is opgenomen in de lijst van prioritaire 'trans-Europese netwerken" die de commissie opstelde.

Johnson lanceerde de idee vorige donderdag tijdens het bezoek van Frans president Emmanuel Macron aan de Britse militaire academie in Sandhurst. Volgens Johnson is het "belachelijk" dat de twee economieën slechts door een spoorlijn met elkaar verbonden zijn.

Een dag later distantieerde premier May zich van het project. Ze stelde dat de samenwerking met Frankrijk beperkt zou blijven "tot een panel van experts dat samen grote projecten, waaronder infrastructuur, zal bestuderen".

De Britse kamer van scheepvaart beschimpte Johnsons idee, die met typisch Brits flegma waarschuwde dat "het bouwen van een grote betonnen structuur middenin 's werelds drukste scheepvaartroute toch enige uitdagingen met zich meebrengt".

De Kanaaltunnel en de hogesnelheidstreinlijn die erdoor loopt, werden in 1994 opengesteld. Elk jaar gebruiken tien miljoen mensen de Eurostartrein. Daarnaast gaan ook goederentreinen door de tunnel. Vanuit Londen zijn hogesnelheidstreinverbindingen met Parijs, Brussel, Lille, Calais en Marseille. Mogelijk worden die in de toekomst uitgebreid naar Duitsland.