Europa moet "de prijs betalen" om nucleair akkoord te redden, vindt Iran

19 augustus 2018

13u14

Bron: Belga 0 Voor de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, heeft Europa nog niet zijn bereidheid getoond om "de prijs te betalen" om het nucleair akkoord te redden. De Verenigde Staten trokken zich unilateraal terug uit het akkoord, dat in 2015 is gesloten tussen Teheran en de wereldmachten en moet verhinderen dat Iran een kernwapen zou vervaardigen.

Washington vaardigde begin augustus een reeks sancties uit tegen Teheran en waarschuwde landen die met Iran handel blijven drijven. De VS gaven bedrijven een periode van 90 tot 180 dagen om zich uit Iran terug te trekken. Uit schrik voor Amerikaanse sancties deed een groot aantal bedrijven dat ook.

De huidige sancties slaan vooral op de auto-industrie en de burgerluchtvaart, net als de import van grondstoffen. Volgens Zarif suggereerden de Europese regeringen maatregelen om de banden met Iran te behouden in de olie- en financiële sector, na de tweede reeks sancties die in november voorzien zijn. Het gaat echter meer om "een intentieverklaring dan praktische maatregelen", aldus de minister op de website van de Iraanse club voor jonge journalisten. "We denken dat Europa nog niet bereid is om de prijs te betalen" door de Amerikaanse sancties te weerstaan.

De Europese landen stelden vastberaden te zijn het akkoord te redden. "De Europeanen zeggen dat het een veiligheidssucces is voor hen. Logisch, elk land moet investeren en de prijs betalen voor zijn veiligheid. Wij moeten hen de prijs zien betalen in de komende maanden", aldus nog de Iraanse minister.