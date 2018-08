Europa maakt 3 miljoen euro vrij voor aanpak migratiestroom in Spanje TTR

03 augustus 2018

13u25

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft een bijkomende drie miljoen euro vrijgemaakt om Spanje te helpen bij de aanpak van de migratiestroom naar het land. Het geld zal voornamelijk gebruikt worden om de kosten te dekken die voortvloeien uit de ontplooiing van extra personeel van de Guardia Civil aan de zuidelijke landsgrenzen, zo maakte de Commissie vandaag bekend.

Hoewel het totale aantal aankomsten in Europa in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk blijft dalen, trekken steeds meer illegale migranten vanuit Marokko richting Spaanse kusten. In de eerste helft van dit jaar kwamen er meer dan 23.000 mensen aan, zo blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie. Spanje steekt zo Italië voorbij als het land waar de meeste migranten aankomen.

Op vraag van de Spaanse regering heeft de Commissie vandaag nogmaals drie miljoen euro vrijgemaakt uit het fonds voor interne veiligheid (ISF). Sinds juli kreeg Madrid al 32 miljoen euro aan noodsteun. Bevoegd eurocommissaris Dimitris Avramopoulos is vandaag ook naar Madrid afgereisd voor overleg met verscheidene regeringsleden.