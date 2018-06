Europa maakt 1,8 miljoen euro extra vrij voor ebola-epidemie in Congo TTR

11 juni 2018

15u03

Bron: Belga 0 De Europese Commissie maakt nog eens 1,8 miljoen euro vrij om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te helpen indammen. De EU heeft sinds de uitbraak al 3,43 miljoen euro gepompt in humanitaire hulp in Congo.

Congo kampt sinds begin mei met een ebola-epidemie. Volgens de meest recente cijfers zijn er 62 besmettingen geteld, 27 mensen zijn al overleden aan de ziekte. Van de 62 besmettingen zijn er 38 bevestigd door labotesten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spoort de Congolezen die contact hebben gehad met besmette patiënten op en probeert zo veel mogelijk mensen te vaccineren. De Europese Unie ondersteunt dat financieel, en kwam intussen al met 3,43 miljoen euro over de brug. Dat geld wordt onder meer ingezet voor de coördinatie van logistieke operaties en controle van de in- en uitgangen van de wijken die door ebola zijn getroffen.

"Vorige epidemieën hebben ons een waardevolle les geleerd: we mogen niet laks zijn met ebola. Daarom versterk ik de Europese steun vandaag", kondigde eurocommissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides maandag aan. "Dit zal onze humanitaire partners en de Congolese autoriteiten helpen om de ziekte in te dijken."