Europa komt straks voor een derde in handen van eurosceptici Verkiezingen starten vandaag al met Britten en Nederlanders Guy Van Vlierden

22 mei 2019

18u57 2 In het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt er vandaag al gestemd voor het Europees parlement. Daarbij zijn alle ogen gericht op de eurosceptici rond Nigel Farage en het Forum voor Democratie. Maar het zijn zij niet eens die voor de grootste vloedgolf zorgen. Als het halfrond voor een derde raakt gevuld met tegenstrevers van de EU, zoals de peilingen voorspellen, dan zal dat vooral aan Italië liggen.

Het is tegen heug en meug dat veel Britten vandaag zullen stemmen, want eigenlijk moest hun land al vertrokken zijn uit de EU. Door het uitstel van de brexit blijven er echter 73 Britse zetels toe te wijzen. Of die ook ingenomen worden en hoe lang dat duurt, hangt van de snelheid af waarmee het scheidingsproces nu verder verloopt. Zodra het land de unie verlaat, worden er 46 zetels geschrapt en 27 verdeeld onder veertien andere lidstaten die nu wat te minnetjes vertegenwoordigd waren. België is daar niet bij.

Brexit Party

