Europa kleurt steeds roder op nieuwe coronakaart KVDS

28 september 2020

15u27 18 Steeds meer Europese landen kleuren rood op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Nadat ons land vorige week woensdag over de drempel van 120 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners ging en aansloot bij onder meer Spanje en Frankrijk, zijn nu ook Nederland, Denemarken, IJsland en Hongarije van oranje naar rood gegaan.



Volgens gezondheidsinstituut Sciensano steeg de incidentie in ons land – het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners – maandag naar 175. Het gaat daarbij om de recentste periode waarvoor er quasi volledige cijfers zijn, van 11 tot en met 24 september.

Eerder waren ook al Spanje (320 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over de laatste veertien dagen), Tsjechië (267), Frankrijk (235) en Luxemburg (189) rood gekleurd. Nu komen daar nog Nederland (171), IJsland (128), Denemarken (128) en Hongarije (127) bij.





Nederland zag haar cijfers de afgelopen dagen fors de lucht in gaan. De afgelopen 24 uur kwamen er 2.914 bevestigde besmettingen bij en het ziet ernaar uit dat ziekenhuizen hun reguliere zorg komend weekend zullen moeten afschalen om de toestroom van patiënten aan te kunnen.

De Nederlandse regering zal vanavond nieuwe coronamaatregelen afkondigen die de cijfers weer naar omlaag moeten halen. Dat is opmerkelijk omdat het land altijd een erg relaxte aanpak volgde, waarbij vooral de klemtoon werd gelegd op het bewaren van de sociale afstand.

Zo zou de horeca om 22 uur dicht moeten, zou er geen publiek meer toegelaten zijn bij grote sportevenementen zoals profvoetbalwedstrijden en zal het thuiswerk strikter gehandhaafd worden. Nederlanders zullen thuis nog maximaal vier personen mogen ontvangen en in publieke ruimtes zoals restaurants wordt het maximumaantal aanwezigen teruggebracht tot 30. In de buitenlucht is dat maximaal 50 personen.

In IJsland zijn ze sinds half september aan de derde coronagolf toe. Gisteren kwamen er 39 nieuwe bevestigde gevallen bij en dat is een verdubbeling ten opzichte van zaterdag. Er zouden wel veertien mensen tegelijk besmet zijn geraakt aan boord van een schip, Valdimar GK.

Ter referentie: IJsland telt maar 364.000 inwoners. Dat betekent dat zelfs een laag aantal nieuwe besmettingen een stevige stijging kan geven in de incidentie. De autoriteiten bekijken woensdag of de trend zich doorzet en of de coronamaatregelen in het land verstrengd moeten worden.

In Denemarken hebben de coronacijfers het hoogste niveau bereikt in vier maanden. Premier Mette Frederiksen spreekt maandag van een “zorgwekkende” situatie. “Dat geldt zowel voor het aantal nieuwe besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames”, zegt ze aan de nieuwssite Berlingske.

Maandag kwamen er 435 nieuwe bevestigde gevallen bij in Denemarken, volgens het Statens Serum Institut (SSI). 18 patiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren er nog 424 nieuwe gevallen en vrijdag werd een piek waargenomen met maar liefst 678 nieuwe bevestigde besmettingen.

Frederiksen kondigde maandag meteen aan dat er nieuwe coronamaatregelen aankomen.