Europa en Verenigd Koninkrijk “gaan elkaar verscheuren” in post-brexitgesprekken, voorspelt Frankrijk TT

17 februari 2020

10u04

Bron: Belga 0 De Britten en de 27 overblijvende EU-lidstaten zullen de komende maanden bijzonder zware onderhandelingen moeten voeren, en de deadline van eind dit jaar voor een nieuw handelsakkoord is wellicht te optimistisch. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zullen beide blokken elkaar zelfs “verscheuren”.

Nog tot eind dit jaar hebben de Britten en de 27 Europese lidstaten volgens de planning om een handelsakkoord te sluiten. Dan loopt de overgangsperiode af waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer is, maar in de praktijk wel nog alle Europese richtlijnen volgt en er voor burgers en bedrijven bijna niets verandert. De Britse premier Boris Johnson blijft er al maanden bij dat die korte termijn perfect haalbaar is.

Maar volgens Le Drian zou dat dus wel eens kunnen tegenvallen. “Ik denk dat we elkaar gaan verscheuren als het aankomt op handelskwesties of de vraag over de toekomstige relatie”, aldus de Franse minister op de jaarlijkse veiligheidsconferentie van München. “Het is natuurlijk deel van de onderhandelingen dat iedereen zijn belangen zal gaan verdedigen. Maar laat ons hopen dat ze zo snel mogelijk zullen verlopen, ook al blijven er nog veel moeilijke thema’s en zware kwesties over. Eén thema springt er voor mij uit: visserij.”

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moeten de komende maanden effectief een vergelijk vinden over de visrechten in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. In de praktijk gaat het vooral om een kwestie tussen Frankrijk en de Britten. Vandaag mogen Franse vissers dankzij speciale akkoorden ook in Britse territoriale wateren vissen, en ze halen er zelfs tot 30 procent van hun omzet. Omgekeerd verkopen de Britten 70 procent van de vis die ze vangen dan weer aan het Europese continent.

Voor Le Drian is de kwestie des te belangrijker, aangezien hij voormalig voorzitter van de Franse regio Bretagne is, waar de visserij een groot deel van de economie vormt.