Europa en Japan bereiken akkoord over verstrekkend handelsverdrag jv

De Europese Unie en Japan hebben hun onderhandelingen over een verstrekkend vrijhandelsverdrag afgerond. Dat hebben Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Japanse premier Shinzo Abe aangekondigd in een persverklaring.

"Naast zijn aanzienlijke economische waarde is dit akkoord ook van strategisch belang. Het zendt een duidelijk signaal naar de rest van de wereld dat de Europese Unie en Japan gehecht zijn aan een wereldeconomie die functioneert op basis van vrije, open en eerlijke markten met duidelijke en transparante regels", zo begroeten Juncker en Abe het akkoord dat "de verleiding van protectionisme" bestrijdt.

Europa en Japan onderhandelen al sinds 2013 over een nieuw economisch partnerschap. Lange tijd liepen de onderhandelingen moeizaam, maar het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump en diens protectionistisch handelsbeleid hadden opnieuw vaart gebracht in de gesprekken. Beide partijen bereikten deze zomer reeds een princiepsakkoord en nu zijn ook de laatste openstaande punten weggewerkt. Het verdrag zou voor de Europese verkiezingen van 2019 in werking moeten treden.

Zowel voor Europa als Japan gaat het om één van de meest verstrekkende economische akkoorden die ze ooit gemaakt hebben. Het verdrag roept volgens Juncker en Abe "een gigantische economische zone van 600 miljoen mensen en ongeveer 30 procent van het mondiale bruto binnenlands product" in het leven.