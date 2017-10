Europa draait Hongarije verder duimschroeven aan over ngo-wet KVE

19u52

Bron: Belga 2 thinkstock De Europese Commissie schakelt een versnelling hoger in de procedure die ze tegen Hongarije heeft aangespannen over de controversiële ngo-wet die in juni werd aangenomen. Volgens de Commissie gaat de wet in tegen verschillende Europese vrijheden, Hongarije heeft haar niet van het tegendeel kunnen overtuigen.

Hongarije verplicht alle ngo's die jaarlijkse minstens 24.000 euro financiële steun uit het buitenland ontvangen om zichzelf te labelen als "organisaties met buitenlandse steun". Ze moeten ook inzage geven in hun lijst van donatoren.



Volgens de Commissie schendt Hongarije daarmee het vrij verkeer van kapitaal, maar worden ook het recht op vergadering en andere fundamentele rechten met de voeten getreden. Nadat de Commissie Hongarije in verband met de wet voor het Hof van Justitie had gedaagd, trachtte Boedapest in een brief de kritiek te weerleggen. Na "zorgvuldige analyse" van die officiële reactie stelt de Commissie nu vast dat de Hongaren in gebreke blijven. Daarom schakelt ze nu over naar de tweede fase van de procedure.



De ngo-wet wordt als een aanval op George Soros gezien, de controversiële Amerikaans-Hongaarse filantroop en miljardair die verschillende ngo's in zijn thuisland steunt en een doorn in het oog is van de regerende partij Fidesz. Eerder dit jaar trachtte Hongarije ook de in Boedapest gevestigde Soros-universiteit te sluiten.