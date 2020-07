Europa beperkt export naar Hongkong om China te straffen KVE

28 juli 2020

21u43

De landen van de Europese Unie reageren gezamenlijk op de omstreden aanpak van China in Hongkong. Een pakket maatregelen dat dinsdag is gepubliceerd, voorziet onder meer in verdere exportbeperkingen, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

De exportbeperkingen betreffen vooral producten die kunnen worden gebruikt om protesten te onderdrukken of om de communicatie te controleren. Bovendien zullen er tot nader order geen verdere onderhandelingen met Hongkong worden gestart. "We verwachten dat China voldoet aan zijn verplichtingen op het gebied van internationaal recht", zei Maas over het pakket aan maatregelen.

Bescherming

Tegelijkertijd willen de EU-landen aanvullende opties onderzoeken om de bevolking in de metropool te ondersteunen. Er zouden bijvoorbeeld meer beurzen voor studenten kunnen komen of gemakkelijker EU-bescherming voor activisten die zich politiek vervolgd voelen. De EU wil de processen tegen prodemocratie-activisten in Hongkong nauwlettend volgen. In de voormalige Britse kroonkolonie, nu een bijzondere administratieve regio van China, wordt al maanden geprotesteerd tegen de China-vriendelijke regering.

De belangrijkste kritiek van de EU op de manier waarop China Hongkong behandelt, is de nieuwe veiligheidswet. Die richt zich tegen activiteiten die China als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Het is ook bedoeld om "heimelijke overeenkomsten" met buitenlandse krachten te bestraffen. Er bestaat nu angst voor een einde aan het principe 'één land, twee systemen', waardoor Hongkong sinds de teruggave aan China in 1997 autonoom en met eigen vrijheidsrechten werd bestuurd.