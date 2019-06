Euroministers roepen Italiaanse regering tot de orde over begroting HR

13 juni 2019

17u03

De ministers van Financiën van de eurozone hebben de Italiaanse regering opgeroepen om haar begrotingsplannen te herzien en een krachtmeting met Brussel te vermijden. "Ik hoop dat Italië de uitgestoken hand van de Commissie aanvaardt en de nodige maatregelen zal nemen", verklaart de Franse minister Bruno Le Maire.

De Europese Commissie opende vorige week de weg naar een procedure tegen Italië omdat de begrotingsplannen van de populistische coalitie in Rome het land met nog meer schulden dreigt op te zadelen. Volgens de Commissie zou de staatsschuld stijgen van 132,2 procent van het bbp in 2018 tot 135,7 procent in 2020. Volgens de Europese regels zou de staatsschuld niet meer dan 60 procent mogen bedragen. Eurolanden met een hogere staatsschuld moeten structurele maatregelen nemen om hun schuldenberg in te dijken.

“Er zijn regels in de eurozone, we proberen allemaal om die te respecteren”, zegt Le Maire. Ook zijn Duitse collega Olaf Scholz hamert op het belang van de spelregels van de monetaire unie. “Die regels zijn niet enkel iets wat op papier staat, ze hebben bepaalde doelstellingen”, zo verwijst Scholz naar het risico dat budgettaire ontsporingen in één euroland ook gevolgen kunnen hebben voor andere eurolanden en de stabiliteit van de eurozone als geheel.

Bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici herhaalde dat Italië nog steeds een procedure kan vermijden. “Mijn deur staat open. Ik ben steeds bereid om nieuwe cijfers, nieuwe voorstellen te bestuderen die duidelijk aantonen dat Italië binnen de lijnen blijft”, zo stelde hij. Een zogenaamde ‘buitensporigtekortprocedure’ kan in theorie leiden tot financiële sancties ten belope van 0,2 procent van het bbp. In het geval van Italië gaat het dan om 3,5 miljard euro.

Emmanuel Macron

De openbare financiën van Italië staan officieel niet op de agenda van de bijeenkomst, maar de kwestie werpt wel een schaduw op de orde van de dag. De ministers zouden het immers eens moeten raken over een aparte begroting voor de eurozone. Dat project, gedragen door de Franse president Emmanuel Macron, stuit op grote scepsis bij Nederland en andere landen die erop hameren dat strikte begrotingsdiscipline een voorwaarde voor financiële solidariteit is. Dat de Italiaanse regering de uitgaven wil verhogen, sterkt enkel maar hun wantrouwen.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno riep op tot compromisbereidheid. “Als we geen beslissingen nemen, zullen de burgers niet begrijpen waarom we zo'n lange vergaderingen hebben”, aldus de Portugees.

17 miljard

Het is echter al langer duidelijk dat die eurobegroting voorlopig niet de proporties zal aannemen die Macron in gedachten had. Onder druk van Duitsland, Nederland en co zijn de ambities al flink ingeperkt. Zo wordt het budget ingekapseld in de algemene Europese begroting, waardoor ook niet-eurolanden hun zeg hebben over de enveloppe. Die zou volgens twee bronnen in Brussel 17 miljard euro over zeven jaar omvatten. Parijs hoopt het budget wel wat aan te dikken met bijkomende inkomsten uit bijvoorbeeld een financiële transactietaks. De Europese onderhandelingen over die taks verkeren echter al jaren in een impasse.