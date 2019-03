Eurolanden stellen betaling van miljard euro aan Griekenland uit jv

11 maart 2019

21u15

Bron: afp 0 De ministers van Financiën van de eurolanden hebben besloten om de betaling van een miljard euro aan Griekenland met een maand uit te stellen. Athene heeft immers nog niet alle beloofde hervormingen gerealiseerd.

Eén van de uitstaande hervormingen is de verlenging van de termijn waarin er geen beslag kan gelegd worden op het huis van insolvabele gezinnen. De Griekse regering is nog altijd een wetsontwerp aan het uitwerken dat bedreigde gezinnen meer tijd moet geven om met hun bank het gesprek aan te gaan over een herschikking van hun hypothecaire lening.

Ook nu het financieel niet langer afhankelijk is van zijn internationale kredietverleners, moet Griekenland nog steeds hervormingen realiseren die moeten garanderen dat er voldoende geld in de schatkist blijft om de schulden af te betalen. Als aanmoediging voorzien de eurolanden de uitkering van een schijf van 1 miljard euro aan winsten die de Europese Centrale Bank en de andere centrale banken hebben gemaakt op Griekse obligaties.

De Europese Commissie had gehoopt dat de hervormingen tegen de bijeenkomst van de euroministers afgerond waren geweest, maar ze tilt niet te zwaar aan het uitstel. "Van de zestien punten zijn er dertien opgelost. De rest is op de goede weg", verzekerde eurocommissaris voor Financiële en Economische Zaken Pierre Moscovici. Hij hoopt dat het licht op groen kan op de volgende bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden, op 5 april in Boekarest.