Eurojust opent meerdere onderzoeken naar misbruik van coronacrisis

08 april 2020

16u59

Bron: Belga 2 Het agentschap van de Europese Unie voor strafrechtelijke samenwerking, Eurojust, heeft meerdere grensoverschrijdende onderzoeken geopend naar criminele organisaties die misbruik maken van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van mondmaskers en handgels aan exuberante prijzen of in Tsjechië zelfs het hacken van computersysteem van een ziekenhuis .

De afgelopen weken zijn bij Eurojust meerdere zaken geopend om bijstand te verlenen en onderzoek te doen naar online fraude door criminelen die zich voordoen als verkopers van mondmaskers en gels.

Zo hebben de Duitse autoriteiten een grootschalige fraude aan het licht gebracht waarbij tien miljoen mondmaskers werden aangeboden voor 15 miljoen euro, en waarvoor een Duitse staat belangstelling had getoond. Op de dag van de geplande levering in Nederland werd duidelijk dat het om fraude ging. Na een samenwerking tussen drie landen en de Duitse tak van Eurojust werden twee verdachten in Nederland gearresteerd.

In Frankrijk werd een bedrijf in Dijon het slachtoffer van oplichting na een bestelling van mondmaskers en handgels voor 132.500 euro. Het beschermingsmateriaal werd echter nooit geleverd. In samenwerking met Frankrijk en Hongarije kon het bedrag op een Hongaarse bankrekening worden bevroren.

In Tsjechië hebben criminelen zelfs het computersysteem van een ziekenhuis gehackt. Omdat het ziekenhuispersoneel daardoor niet in staat was correcte informatie over patiënten te raadplegen ging het hospitaal tijdelijk dicht.

Eurojust heeft daarnaast ook zijn inspanningen ter ondersteuning van de gerechtelijke autoriteiten opgevoerd om ervoor te zorgen dat criminelen zich niet achter de nationale grenzen kunnen verschuilen, bijvoorbeeld voor een Europees aanhoudingsbevel. De afgelopen weken heeft het agentschap daarvoor samengewerkt met het European Justicial Network (EJN) en de lidstaten, klinkt het nog.