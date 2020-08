Eurocommissaris zit met tachtig genodigden op galadiner: “Niet bewust de coronamaatregelen overtreden” SVM

25 augustus 2020

19u16

Bron: Belga 26 Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan heeft een uitvoerig relaas over zijn verblijf in zijn vaderland Ierland gepubliceerd. Daarin verdedigt hij zich tegen de aantijgingen als zou hij bewust de Ierse coronavirusmaatregelen overtreden hebben.

Hogan staat onder druk sinds bekend raakte dat hij vorige woensdag samen met een tachtigtal andere genodigden aanwezig was op een galadiner op een golfclub. De Ierse politie onderzoekt of het evenement strookte met de toen geldende coronamaatregelen, maar intussen heeft het diner al grote politieke controverse uitgelokt in Ierland. Zo is de minister van Landbouw vrijdag opgestapt.

In een memorandum van vier bladzijden erkent Hogan opnieuw dat het diner niet had mogen doorgaan en hij niet aanwezig had mogen zijn. “Maar de organisatoren en het hotel hadden mij verzekerd dat het evenement in overeenstemming was met alle relevante coronaregels", stipte de eurocommissaris aan. “Ik zag geen reden om te twijfelen aan die garantie, zeker omdat ook een Ierse minister aanwezig was en er een speech gaf.”

“Sorry voor gsm achter stuur”

Hogan geeft ook tekst en uitleg bij zijn verplaatsingen tijdens zijn verblijf van drie weken in Ierland. Enkele counties waren toen in een streng lockdownregime geplaatst. De Ier meent echter dat geen enkele verplaatsing de regels schond. "Voor zover ik weet, heb ik alle gezondheidsmaatregelen gerespecteerd", aldus Hogan. “Het spijt me wel dat ik tijdens het rijden mijn gsm gebruikt heb.” Een politieman had hem daarop betrapt.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had Hogan gevraagd om haar een gedetailleerd verslag van zijn verblijf in Ierland te overhandigen. "Eenmaal de voorzitter een gedetailleerd rapport in handen heeft, weet ze zeker dat ze het volledige plaatje kan bekijken en conclusies kan trekken", zei een woordvoerder. Von der Leyen kan Hogan vragen om ontslag te nemen. In dat geval zou de Ierse regering een nieuwe commissaris naar Brussel moeten sturen.