Eurocommissaris Gentiloni: "Het Europese project dreigt weg te zinken" KVE

30 maart 2020

20u23

Bron: Belga 0 "Het Europese project dreigt weg te zinken" door de verdeeldheid onder de lidstaten over de aanpak van de economische schok van de coronapandemie. Die waarschuwing heeft eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni maandag geuit op de Italiaanse radio.

"Het Europese project dreigt weg te zinken. Het is duidelijk dat de economische tegenstellingen tussen landen aan het toenemen zijn en indien de crisis de verschillen tussen de Europese landen vergroot in plaats van verkleint (...) wordt het zeer moeilijk om het Europese project in zijn huidige staat te behouden", zei Gentiloni maandag op Radio Capital.

Gentiloni onderstreepte dat een oplossing "onvermijdelijk" tot stand moet komen "door een dialoog met Duitsland". Bondskanselier Angela Merkel weigerde vorige week in te gaan op de forcing van Frankrijk, Spanje en Italië om gemeenschappelijk Europees schuldpapier uit te geven. Het leidde tot enkele harde woordenwisselingen tussen regeringsleiders.

Economische schok

De eurolanden staan voor enorme overheidsuitgaven om de economische schok van de coronapandemie te lijf te gaan. Een land als Italië, dat al een kolossale schuldenberg torst, hoopt met corona-obligaties tegen gunstigere voorwaarden geld ter beschikking te krijgen om die kosten te financieren en financieel het hoofd boven water te houden.

Merkel en de Nederlandse premier Mark Rutte, en andere regeringsleiders met hen, vrezen dan weer dat de spaarzame eurolanden moeten betalen voor landen die de voorbije jaren hun openbare financiën niet op orde kregen. Achter de uitgifte van gemeenschappelijke obligaties gaat bovendien ook een diepgaand debat over bevoegdheidsoverdrachten schuil.

"De lectuur van vroegere crisissen heeft jammer genoeg de bovenhand gehaald in de verhoudingen tussen de lidstaten", zo verwees Gentiloni naar een debat dat ook al in de eurocrisis van tien jaar geleden de eurolanden verdeelde. "Die discussie is absoluut legitiem, maar ze is niet geschikt voor de situatie waarin we ons vandaag bevinden."

“Tijd voor ongebruikelijke stappen”

Ook op nationaal niveau speelt het debat volop. Zo brak de vroegere voorzitter van de Nederlandse centrale bank Nout Wellink maandag een lans voor corona-obligaties. "Wij zijn geen rijk land in het noorden meer als het zuiden omvalt. Het wordt tijd voor ongebruikelijke stappen", verklaarde hij op de Nederlandse radio. De Duitse oud-minister Sigmar Gabriel deelde zijn ongerustheid in Bild Zeitung. "Als we nu niet bereid zijn om onze rijkdom te delen, dan weet ik niet waar dit Europa naartoe gaat", liet hij optekenen.

De Europese Commissie probeert intussen de gemoederen te bedaren. Maandag beklemtoonde ze opnieuw dat er wel degelijk nog solidariteit tussen de lidstaten bestaat. "Elk land heeft zijn visie op de beste weg om uit de crisis te raken en opnieuw een gezonde economie te bouwen. (...) We moeten een consensus vinden, maar het is normaal dat er debat is, en tijd nodig is", zo verklaarde een woordvoerder maandag.

