EU zegt nu ook sancties te willen nemen tegen president Loekasjenko zelf TTR

12 oktober 2020

16u31

Bron: Belga 1 De Europese Unie heeft vandaag haar oproep herhaald om een inclusieve nationale dialoog te houden in Wit-Rusland. De EU zei tegelijkertijd bereid te zijn om haar sancties geleidelijk uit te breiden tot hooggeplaatste entiteiten en functionarissen van het regime, onder wie president Alexander Loekasjenko zelf.

Wit-Rusland wordt niet erkend door de Unie. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-lidstaten, bijeen in Luxemburg, openen daarom de deur voor toekomstige sancties tegen Loekasjenko, zoals bijvoorbeeld gevraagd door Duitsland, dat het beurtelings voorzitterschap van de Raad bekleedt. Er zou volgens diplomatieke bronnen al een politiek akkoord zijn bereikt om de president, zijn familieleden en rechters te sanctioneren, schrijft persbureau AFP.

Begin oktober waren de leiders van de 27, na weken van blokkering, erin geslaagd om beperkende maatregelen op te leggen aan een hele reeks Wit-Russische functionarissen en prominenten. De Raad keurde deze sancties op 2 oktober formeel goed tegen ongeveer 40 personen die na de presidentsverkiezingen verantwoordelijk waren voor de repressie en intimidatie van vreedzame demonstranten, oppositieleden en journalisten in Wit-Rusland afgelopen augustus, en wegens manipulatie van het verkiezingsproces.

De beperkende maatregelen omvatten een verbod op toegang tot of doorreis door EU-gebieden, evenals een bevriezing van tegoeden in de EU. Het is EU-burgers en -bedrijven ook verboden geld beschikbaar te stellen aan beoogde personen.

Vanaf dit eerste besluit vroegen sommige lidstaten, waaronder Duitsland, om de president zelf onder de sancties te laten vallen. Het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben dat bijvoorbeeld al gedaan.