EU wil wereldwijde samenwerking om concurrentie en stormloop coronavaccin te verkomen YV

17 juni 2020

14u26

Bron: Reuters 0 De Europese Commissie roept wereldleiders op om samen te werken bij het aankopen van een mogelijk vaccin voor het coronavirus. Dat doen de commissieleden omdat ze willen voorkomen dat er competitie zou ontstaan, en daardoor armere landen niet aan het vaccin zouden geraken.

Verschillende landen zijn gestart of zullen binnenkort starten met testen van een vaccin tegen het coronavirus. Onder andere Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten menen zo te beginnen experimenteren op vrijwilligers. Daardoor is er nu al een stormloop gestart op de vaccins bij farmaceutische bedrijven door rijke landen, zodat ze nu al zeker zijn dat ze genoeg zullen hebben.

De Europese commissie is daardoor nu bezorgd dat competitie om het vaccin te pakken te krijgen de prijs de lucht in zal sturen. “Als om het een globale pandemie gaat, is er geen ruimte voor ‘ik eerst’”, benadrukt de voorzitster van de commissie, Ursula von der Leyen. De EU stelt zo dus voor om ongeveer 2 miljard euro uit te geven om vaccins aan te schaffen voor haar 27 lidstaten.



Op het globale plan van Von Der Leyen zitten de Verenigde Staten niet te wachten: zij hebben al duidelijk laten weten dat het haar eigen burgers zal vooropstellen. Maar Von der Leyen heeft al gezegd dat ze haar best doet om “een aanzienlijk aantal” wereldleiders te overtuigen van haar plan om met iedereen samen vaccins te kopen.

De Europese Unie zal volgende week een virtuele top organiseren om de strategie te bespreken.

Lees ook: Nederlandse vaccinbedrijven maken zich zorgen om bedrijfsspionage in race naar coronavaccin